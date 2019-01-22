В Тюмени из-за неисправной печи погибли три человека

Пожар в одном из тюменских домов по улице Лопарёва унёс три жизни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.00 21 января. Горел одноэтажный деревянный дом площадью в 56 "квадратов". Из огня спасены двое. Их с различными травмами госпитализировали в Тюменскую областную клиническую больницу. Вскоре на пепелище нашли три тела.

В 18.35 пожар локализовали, в 18.39 – потушили. Предварительная причина трагедии – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.