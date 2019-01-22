На Южном Урале многодетная мать отправится в колонию-поселение

35-летняя женщина, у которой есть пять детей, по решению суда на 3 месяца и 8 дней отправится в колонию-поселение.

Поводом для такого решения фемиды послужило злостное уклонение от уплаты алиментов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности, ей назначали исправительные работы. В 2016 году нерадивую мать лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты на содержание детей.

Однако официально женщина не работала, выпивала, с детьми не общалась. Суд принял решение изменить наказание и отправить алиментщицу в колонию-поселение.