22 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми столкнувшиеся автобусы раздавили пешехода

Пермячка погибла, оказавшись зажатой межу двумя автобусами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

Два автобуса столкнулись днём 21 января на улице Пушкина. Перед этим 43-летний водитель одного решил не пропускать 44-летнюю женщину – пешехода, которая шла от трамвая к остановке. Автобус сбил её и прижал к своему "коллеге", который стоял впереди. Пострадавшая получила тяжелые травмы, из-за которых умерла в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый уже много раз нарушал правила дорожного движения.

Смерть между автобусами Пермь(2019)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Смерть между автобусами Пермь(2019)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Перми столкнувшиеся автобусы раздавили пешехода

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Теги: столкновение автобусов, зажало пассажира



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