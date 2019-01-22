В Перми столкнувшиеся автобусы раздавили пешехода

Пермячка погибла, оказавшись зажатой межу двумя автобусами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

Два автобуса столкнулись днём 21 января на улице Пушкина. Перед этим 43-летний водитель одного решил не пропускать 44-летнюю женщину – пешехода, которая шла от трамвая к остановке. Автобус сбил её и прижал к своему "коллеге", который стоял впереди. Пострадавшая получила тяжелые травмы, из-за которых умерла в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый уже много раз нарушал правила дорожного движения.