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Депутаты пермской гордумы в очередной раз отказались от рассмотрения наболевшего "транспортного" вопроса

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании отказались от рассмотрения вопроса о состоянии и перспективах развития сферы организации транспортного обслуживания населения, передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед парламентариями должен был выступить руководитель департамента дорог и транспорта Перми Роман Залесинский. Важность информации была отмечена депутатами еще на ноябрьском заседании городской думы, однако в декабре вопрос не был рассмотрен - по просьбе городских властей доклад перенесли на январь. И вот сегодня утром в думу поступило письмо от главы города Дмитрия Самойлова с предложением очередного переноса срока рассмотрения вопроса.

"Считаю, что на сегодняшний день администрация Перми не готова представить депутатам объективную концепцию работы и развития транспортной отрасли нашего города. на мой взгляд это является неким кризисом работы исполнительной власти администрации Перми. Есть надежда, что новый куратор отрасли Людмила Гаджиева сумеет разрешить сложившиеся проблемы, но, понятно, что на это необходимо время", - сообщил спикер гордумы Юрий Уткин.

Он заявил, что постоянный перенос вопроса принижает значение коллегиального органа и предложил отменить ноябрьское решение о рассмотрении вопроса, сам же вопрос рассмотреть до апреля.

Вице-спикер думы Дмитрий Малютин отметил, что ситуация в транспортной отрасли требует кардинальной перезагрузки и заявил, что считает правильным дать Людмиле Гаджиевой время, возможность качественно идентифицировать проблемы, продумать пути решения выхода из проблемных ситуаций, в том числе с кадровыми изменениями, поскольку решения, в том числе ошибочные, принимаются людьми. Выступить с докладом он предложил именно Людмиле Гаджиевой.

Против переноса высказалась депутат пермской гордумы Вероника Куликова.

"Отменять этот доклад не надо. Мы достаточно долго ждали, когда он появится. У нас есть рабочая группа, куда я тоже вхожу, по разработке этой концепции и депутаты достаточно глубоко погружены в эту тему, не менее, чем представители администрации. Я думаю, что Дмитрий Самойлов присутствовал на ряде круглых столов и мог бы сам взять слово, если уважаемый руководитель департамента не явился на это заседание и мы вынуждены в очередной раз перенести рассмотрение одного из наиболее важных на сегодняшний день вопросов в городской повестке", - высказалась депутат, отметив, что до апреля запланировано множество мероприятий и в результате депутаты не могут контролировать и влиять на них.

Против отмены вопроса проголосовали двое, двое воздержались. "За" - 31 депутат. В итоге ноябрьское решение о докладе было отменено, новый доклад будет представлен до апреля.

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Депутаты пермской гордумы в очередной раз отказались от рассмотрения наболевшего "транспортного" вопроса

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Теги: транспортная система, дума Перми, депутаты, заседание



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