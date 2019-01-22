В Кунгуре отец проломил голову четырёхмесячному сыну

В Кунгуре тяжело пострадал маленький ребёнок. Тревогу забила соседка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Женщина рассказала, что по соседству живёт семья с детьми. В начале декабря прошлого года соседке кунгуряков стало известно, что их маленький сын болен и, как она полагает, получил тяжёлую травму головы. Родители ребёнка никак на это не отреагировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности", сейчас мальчик находится в больнице, ему помогают врачи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Речь, возможно, идёт о семье, которая как раз в то время, когда пострадал мальчик, уехала на съёмки популярной программы на федеральный канал. Отец якобы с силой бросил четырёхмесячного мальчика на кровать, отчего тот и получил травму головы. После трагедии родители якобы спокойно собрались, взяли с собой старшую дочь и улетели в Москву.