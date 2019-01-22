22 Января 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Туристки, пропавшие на Среднем Урале, опять вышли на связь

На Среднем Урале уже третьи сутки продолжаются поиски двух пропавших туристок.

Напомним, 19 января женщины вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

В понедельник утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: оказалось, что женщины находятся в районе Кытлыма. К ним направились спасатели на снегоходах и вертолет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, поисковая операция продолжается третьи сутки, группы продолжают прочесывать возможные места нахождения туристов.

В ведомстве добавили, что работы не прекращались и в ночное время, а минувшей ночью туристы снова выходили на связь по телефону "112". Поиски с воздуха сегодня будут продолжены, специалисты сосредоточены на обследовании западного и юго-западного склонов горы Казанский камень.

За минувшие сутки обследованы 115 кв. км территории, всего задействованы более 60 человек - это спасатели, полиция и охотники, а также вертолет Ми-8 МЧС России и 21 единица техники, в том числе 10 снегоходов. С родственниками пропавших туристов работают психологи.

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Туристки, пропавшие на Среднем Урале, опять вышли на связь

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Теги: поиски, Средний Урал, туристы



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