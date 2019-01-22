22 Января 2019
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Политика За рубежом

Недалеко от Белого дома госслужащие США выстроились в очередь в бесплатную столовую

В Вашингтоне недалеко от Белого дома и Капитолия открылась столовая, раздающая бесплатную еду для работников федерального правительства США, которые находятся в неоплачиваемых отпусках или трудятся без зарплаты в связи с "шатдауном".

Организаторы сообщили, что в первые дни работы количество нуждающихся в еде госслужащих вдвое превысило ожидаемый поток людей, передает Regnum со ссылкой на ABC News.

22 декабря американский Сенат завершил заседание, так и не проголосовав по временному финансированию федерального правительства до 8 февраля 2019 года. После этого в стране приостановилась работа 25% госучреждений, работу прекратили около 800 тыс. чиновников США.

Финансирование не было утверждено из-за желания президента Дональда Трампа внести в бюджет пункт о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, в отличие от Сената, эту идею поддержала.

Напомним, текущий "шатдаун" побил рекорд, установленный в годы президентства Билла Клинтона. Тогда приостановка работы длилась 21 день.

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Недалеко от Белого дома госслужащие США выстроились в очередь в бесплатную столовую

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Теги: сша, шатдаун, бсеплатная столовая



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