22 Января 2019
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Общество В России

Глава Минстроя не поддержал идею списания долгов за газ регионам

Минстрой России не поддерживает списание долго за газ регионам. Позицию озвучил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Напомним, решение о списании 9 млрд руб. долгов принял суд Чечни, с заявлением обратилась прокуратура республики. Следом порядка десяти регионов потребовали списания долгов.

Владимир Якушев отметил, что министерство не готово поддержать инициативу.

"С точки зрения дисциплины и того, что цифра немалая, и, понимая, что у нас достаточно много других проблем, для которых надо искать денежные средства, я бы эту инициативу не поддержал", - приводит его слова ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, "Газпром" заявил о намерении опротестовать решение суда Чечни.

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Глава Минстроя не поддержал идею списания долгов за газ регионам

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Теги: Владимир Якушев, долги за газ, Газпром, суд Чечни



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