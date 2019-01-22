Глава Минстроя не поддержал идею списания долгов за газ регионам

Минстрой России не поддерживает списание долго за газ регионам. Позицию озвучил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Напомним, решение о списании 9 млрд руб. долгов принял суд Чечни, с заявлением обратилась прокуратура республики. Следом порядка десяти регионов потребовали списания долгов.

Владимир Якушев отметил, что министерство не готово поддержать инициативу.

"С точки зрения дисциплины и того, что цифра немалая, и, понимая, что у нас достаточно много других проблем, для которых надо искать денежные средства, я бы эту инициативу не поддержал", - приводит его слова ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, "Газпром" заявил о намерении опротестовать решение суда Чечни.