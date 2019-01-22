22 Января 2019
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Глушаков принес "Спартаку" победу над "Ростовом" на турнире в Катаре

Московский "Спартак" победил "Ростов" на турнире "Кубок Матч Премьер", который в понедельник стартовал в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Гол в концовке первого тайма забил форвард ростовчан Видар Кьяртанссон, а во второй половине отличился игрок "Спартака" Луис Адриано, который реализовал пенальти. Уже в добавленное время победный мяч провел капитан "красно-белых" Денис Глушаков.

Во втором туре катарского турнира "Спартак" сыграет с питерским "Зенитом", а "Ростов" померяется силами с московским "Локомотивом".

Напомним, недавно стало известно, что Денис Глушаков может быть взят под стражу. Сообщалось, что полиция проводит проверку в отношении Дениса и неустановленных лиц по факту угроз его супруге, а сам футболист побывал на допросе.

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Глушаков принес "Спартаку" победу над "Ростовом" на турнире в Катаре

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Теги: Глушаков, Спартак, Ростов



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