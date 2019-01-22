Бутина вышла на связь с родными после недельного молчания

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США и содержащаяся в американской тюрьме, больше недели не выходит на связь с родственниками. Об этом заявил ее отец Валерий Бутин "Известиям".

По его словам, это нельзя считать случайностью, которая могла бы возникнуть исключительно из-за технических неполадок. Мужчина добавил, что это вызывает подозрения, что американские власти хотят и вовсе отрезать россиянку от внешнего мира.

Позже отец девушки сообщил телеканалу "Россия 24", что Мария вышла на связь.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Бутина пошла на сделку со следствием. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Бутина сделала это, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.

Напомним, арестованная в США 15 июля этого года гражданка России частично признала свою вину на суде в том, что участвовала в сговоре против Соединенных Штатов. Сообщается, что Бутина согласилась на частичное признание вины взамен на смягчение наказания. Тем самым, она отказалась от судебного процесса.

Предположительно, Бутина признает себя виновной в одном пункте сговора, по которому срок заключения составляет пять лет, а не 15.