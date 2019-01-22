Бывший вице-мэр Екатеринбурга Кожемяко стал гендиректором индустриального парка Уралмашзавода

22 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Кожемяко стал гендиректором индустриального парка Уралмашзавода

Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко вступил в должность генерального директора ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Уралмаш". Организация является оператором по управлению имущественным комплексом УЗТМ площадью более 28 тыс.кв. метров.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе завода, Кожемяко будет заниматься вопросами развития промышленной площадки Уралмашзавода. В обязанности бывшего чиновника входит координация работы инфраструктурных объектов (в том числе, дочерних предприятий УЗТМ – "Энергоснабжающей компании" и "Водоканала-59"), а также привлечение арендаторов и инвесторов для организации производств целевого назначения.

"Основная задача индустриального парка, концепция которого разработана при участии Газпромбанка, – целевое использование свободных мощностей. Концентрация на промышленной площадке Уралмашзавода предприятий из сферы машиностроения и смежных отраслей позволит развивать внутреннюю кооперацию, которая в том числе будет обеспечивать нужды самого УЗТМ. Алексей Кожемяко обладает колоссальным опытом и высокими компетенциями для того, чтобы в полном объеме реализовать эту задачу", - говорит заместитель председателя правления Газпромбанка – председатель совета директоров Уралмашзавода Ян Центер.

Об отставке Алексея Кожемяко стало известно на прошлой неделе - 17 января. Он работал в горадминистрации 20 лет. Кожемяко решил сменить место работы, так как ему поступило "несколько интересных предложений по трудоустройству". Анонимные источники в мэрии связали увольнение бывшего вице-мэра с тем, что он считается членом команды бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, который лоббировал его избрание на пост мэра. Опять же по слухам, у первого вице-мэра изначально была договоренность с главой города Александром Высокинским о том, что он покинет мэрию, как только найдет себе подходящее место работы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Кожемяко стал гендиректором индустриального парка Уралмашзавода

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Кожемяко, Уралмашзавод,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 566

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети