Бывший вице-мэр Екатеринбурга Кожемяко стал гендиректором индустриального парка Уралмашзавода

Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко вступил в должность генерального директора ООО "Управляющая компания Индустриальный парк "Уралмаш". Организация является оператором по управлению имущественным комплексом УЗТМ площадью более 28 тыс.кв. метров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе завода, Кожемяко будет заниматься вопросами развития промышленной площадки Уралмашзавода. В обязанности бывшего чиновника входит координация работы инфраструктурных объектов (в том числе, дочерних предприятий УЗТМ – "Энергоснабжающей компании" и "Водоканала-59"), а также привлечение арендаторов и инвесторов для организации производств целевого назначения.

"Основная задача индустриального парка, концепция которого разработана при участии Газпромбанка, – целевое использование свободных мощностей. Концентрация на промышленной площадке Уралмашзавода предприятий из сферы машиностроения и смежных отраслей позволит развивать внутреннюю кооперацию, которая в том числе будет обеспечивать нужды самого УЗТМ. Алексей Кожемяко обладает колоссальным опытом и высокими компетенциями для того, чтобы в полном объеме реализовать эту задачу", - говорит заместитель председателя правления Газпромбанка – председатель совета директоров Уралмашзавода Ян Центер.

Об отставке Алексея Кожемяко стало известно на прошлой неделе - 17 января. Он работал в горадминистрации 20 лет. Кожемяко решил сменить место работы, так как ему поступило "несколько интересных предложений по трудоустройству". Анонимные источники в мэрии связали увольнение бывшего вице-мэра с тем, что он считается членом команды бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, который лоббировал его избрание на пост мэра. Опять же по слухам, у первого вице-мэра изначально была договоренность с главой города Александром Высокинским о том, что он покинет мэрию, как только найдет себе подходящее место работы.