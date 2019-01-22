Анатолий Маховиков станет бизнес-омбудсменом Прикамья

Полномочный представитель губернатора Пермского края в заксобрании Анатолий Маховиков может стать уполномоченным по правам предпринимателей. Его кандидатуру в краевое заксобрание внес губернатор Максим Решетников, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее кандидатура Маховикова была согласована с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.

Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на самого Анатолия Маховикова, должность представителя губернатора в заксобрании будет ликвидирована, задачи представителя добавятся к функционалу первого заместителя председателя правительства Ольги Антипиной.

Добавим, что в настоящий момент должность бизнес-омбудсмена Прикамья занимает Вячеслав Белов. Срок его полномочий истекает в феврале этого года.