22 Января 2019
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Политика В России Северо-Кавказский ФО

Чеченский министр объяснил "спецификой" региона списание долгов за газ на 9 млрд рублей

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики Джамбулат Умаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснил списание долгов жителей республики за газ.

Напомним, в Чечне по требованию прокуратуры суд предписал структуре "Газпрома" – "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги жителям столицы региона на 9 млрд рублей, признав их "безнадежными к взысканию". "Газпром" будет опротестовывать решение чеченского суда.

судебным прецедентом заинтересовались в других регионах: со словами "чем мы хуже" местные депутаты начали направлять в прокуратуры запросы на списание долгов местным жителям.

Умаров пояснил, что у республики прав не больше, чем у других регионов, но в сфере газификации есть своя история и специфика.

По его словам, республика не пользовалась газом все военное время, и подчеркнул, что жители Чечни не обязаны оплачивать задолженность, которая образовалась за эти годы.

"Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно вообще поступал или не поступал", - сказал министр.

Как сообщалось, Кремль не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ, поставленный "Газпромом". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос "чрезвычайно сложным".

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Чеченский министр объяснил "спецификой" региона списание долгов за газ на 9 млрд рублей

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Теги: Чечня, газ, долги, Джамбулат Умаров



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