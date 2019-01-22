22 Января 2019
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Экономика В России

Внешний долг России сократился до десятилетнего минимума

Внешний долг России на 1 января 2019 г. уменьшился до $453,7 млрд. За прошлый год долг снизился на 12%, следует из данных Центрального банка. Это минимальный показатель внешнего долга с апреля 2009 г.

Внешние обязательства сократились во всех институциональных секторах. При этом основного снижения госдолга удалось достичь благодаря сокращению обязательств прочих секторов, которое составило свыше $32 млрд, говорится в материалах ЦБ.

Около $56 млрд из общего объема долга приходятся на долю правительства и ЦБ, $398 млрд составляют долги компаний, домохозяйств и банков. При этом более половины обязательств приходится на частный сектор. Более четверти внешнего долга составляют обязательства в рублях.

Как сообщало Накануне.RU, ранее ЦБ опубликовал данные о долгах нефинансового сектора.

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Внешний долг России сократился до десятилетнего минимума

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Теги: внешний долг, Центробанк



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