22 Января 2019
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Закуривший в туалете пассажир "посадил" самолет в Екатеринбурге

Пассажирский самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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По ее данным, сработали датчики противопожарной сигнализации и авиалайнер вынужденно сел в ближайшем аэропорту, которым оказался Кольцово. К самолету был немедленно направлен наряд сотрудников транспортной полиции, которые выяснили, что 33-летний пассажир закурил в туалетной комнате лайнера во время полета.

Мужчину доставили в линейный отдел МВД России в аэропорту. Там на него составили протокол об административном правонарушении.

Как сообщало Накануне.RU, недавно пассажирский Boeing 737, летевший из Екатеринбурга в Москву, вынужденно вернулся обратно через несколько минут после взлета. Причиной стало то, что сработал датчик разгерметизации салона.

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Закуривший в туалете пассажир "посадил" самолет в Екатеринбурге

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Теги: самолет, курильщик, Екатеринбург



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