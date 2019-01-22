Муж Собчак подрался с режиссером, которому приписывали интрижку с Ксенией

В сети обсуждают пикантные подробности конфликта актера Максима Виторгана (46) и модного столичного режиссера Константина Богомолова (46). Говорят, "яблоком раздора" между мужчинами стала Ксения Собчак, 37), жена Виторгана.

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Еще в декабре в таблоидах активно обсуждалась личная жизнь Ксении: поговаривали, что экс-кандидат в президенты России "наставляет рога" Максиму с Константином. Однако, сами супруги никак не комментировали ситуацию, а потом и вовсе вместе улетели отдыхать на Мальдивы. Тогда-то все подумали, что история с изменой, возможно, преувеличена.

Но накануне стало известно о драке Виторгана и Богомолова в центре Москвы – у входа в кофейню в Китай-городе. "Максим Виторган зашел в кафе, где в этот момент находился Константин Богомолов. Через некоторое время они вдвоем вышли на улицу. Затем режиссер вернулся один, с окровавленным лицом", - сообщает журнал "СтарХит".

Пользователи сети, кстати, отмечают, что эти трагические события разворачивались рядом с "Кофеманией". Именно в заведении этой сетки ранее устроили драку футболисты Кокорин и Мамаев.