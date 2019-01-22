Роскомнадзор возобновил блокировку Telegram

21 января пользователи Telegram пожаловались на массовые сбои в работе мессенджера: проблемы с доступом были как в мобильном приложении, так и на версиях мессенджера для персональных компьютеров.

По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с утра понедельника начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера, а к вечеру было добавлено несколько тысяч новых адресов.

Источник в одном из операторов связи подтвердил, что ведомство активизировало блокировку мессенджера. По предварительным данным, было добавлено больше тысячи IP-адресов прокси-серверов, которые используются для обхода блокировок, сообщают "Ведомости".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, история борьбы Роскомнадзора с мессенджером "Телеграм" началась еще в середине апреля, и так до сих пор не закончилась - последний держит оборону и спокойно работает. Ведомство же, не признавая ошибок и промахов, продолжает рубить с плеча.

В конце 2018 года стало известно, что Роскомнадзор планирует потратить на борьбу с блокировкой Telegram 20 млрд рублей.