Жители Магнитогорска пожаловались на предстоящий концерт Крида в УФАС

В Челябинское УФАС России поступило заявление на рекламу концерта певца Егора Крида.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, жалуются жители Магнитогорска, которые сообщили о том, что на рекламных афишах исполнителя содержатся сведения о возрастной классификации "6+", которая не соответствует требованиям закона о защите детей от информации, причиняющей вред.

Выступление артиста состоится 30 марта. В заявлении указано, что тексты песен артиста изобилуют ненормативной лексикой, а его выступления подрывают информационную безопасность детей.

Ранее аналогичное обращение в связи с появлением рекламной информации о концерте Егора Крида в Твери поступило в адрес Тверского УФАС России. Управление, изучив все доводы заявителя, не выявило нарушений законодательства. Однако на рекламной информации в Твери возрастная категория предстоящего концерта была выше – "12+".