22 Января 2019
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Жители Магнитогорска пожаловались на предстоящий концерт Крида в УФАС

В Челябинское УФАС России поступило заявление на рекламу концерта певца Егора Крида.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, жалуются жители Магнитогорска, которые сообщили о том, что на рекламных афишах исполнителя содержатся сведения о возрастной классификации "6+", которая не соответствует требованиям закона о защите детей от информации, причиняющей вред.

Выступление артиста состоится 30 марта. В заявлении указано, что тексты песен артиста изобилуют ненормативной лексикой, а его выступления подрывают информационную безопасность детей.

Ранее аналогичное обращение в связи с появлением рекламной информации о концерте Егора Крида в Твери поступило в адрес Тверского УФАС России. Управление, изучив все доводы заявителя, не выявило нарушений законодательства. Однако на рекламной информации в Твери возрастная категория предстоящего концерта была выше – "12+".

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Жители Магнитогорска пожаловались на предстоящий концерт Крида в УФАС

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Теги: Егор Крид, концерт, ФАС



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Ранее 24.11.2018 13:58 Мск Тверское управление ФАС России попросили запретить концерт Егора Крида

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