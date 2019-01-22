Названы самые высокооплачиваемые вакансии Екатеринбурга

Составлена пятерка самых высокооплачиваемых вакансий января в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в компании Superjob, в этом месяце самую высокую зарплату в городе предлагают советнику по правовым вопросам. Специалист сможет зарабатывать от 300 тыс. руб. На втором месте - врач-рентгенолог МРТ, оклад которого начинается от 110 тыс. руб.

Замыкает тройку сервисный инженер, работа которого оценивается также в 110 тыс. руб.

Далее в списке идет администратор баз данных (от 100 тыс. руб.) и главный инженер проекта электросетевых объектов (от 80 тыс. руб.).