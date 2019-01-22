Заключенный в СИЗО Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, который находится в СИЗО "Бутырка", сравнил россиян с баранами.

Об этом говорится в его ответе на письмо одного из футбольных болельщиков, которые пишут ему в изолятор. "По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже", — написал Кокорин. Футболист также отметил, что у него "всё нормально" и он "скоро будет", сообщают "Известия".

Напомним, 18 декабря суд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева, спортсмены будут находиться в изоляторе до 8 февраля.

Футболистам предъявлено обвинение в избиении водителя одной из ведущих "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также в хулиганстве. Адвокат сообщил о найденных прокуратурой нарушениях в деле Кокорина-Мамаева.