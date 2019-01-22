22 Января 2019
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Наука и техника За рубежом

Motorola выпустит смартфон-раскладушку с гибким экраном

В интернете появились изображения нового смартфона Motorola RAZR.

Телефон будет выпускаться с вытянутым складным экраном, а по форм-фактору станет полной копией старой раскладушки Motorola RAZR V3 2004 года. На обратной стороне верхней крышки находится второй дисплей и основная камера. На другой половине - сканер отпечатков пальцев. Таким образом, у телефона будет гибкий экран.

Презентация гаджета состоится в феврале 2019 года, сейчас он находится на этапе тестирования. Всего будет выпущено 200 тыс. новых смартфонов. Цена Motorola RAZR - $1,5 тыс., сообщает Lenta.ru.

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Motorola выпустит смартфон-раскладушку с гибким экраном

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Теги: Motorola, смартфон, телефон



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