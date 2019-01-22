22 Января 2019
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Экономика В России

"АвтоВАЗ" устроил распродажу автомобилей Lada

Производитель автомобилей "АвтоВАЗ" объявил скидки на машины 2018 года выпуска.

До конца января во всех российских дилерских центрах Lada действует спецпредложение. В рамках акции приобрести автомобили прошлого года выпуска можно со скидками от 30 до 185 тыс. руб. Предложение является действительным совместно с программой кредитования Lada Finance, которой в 2018 году воспользовались более 32% покупателей Lada.

В прошлом году в России было продано более 360 тыс. машин Lada - рекордные показатели за последние семь лет, сообщает телеканал "Звезда".

В декабре 22018 года стало известно о том, что АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta. Это коснется машин, реализованных c июля 2017 года.

Отмечается, что данные автомобили были укомплектованы запасным колесом 185/65R15 Formula Energy, цвет диска которого не отличался от цвета дисков шин основной размерности, что является нарушением.

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"АвтоВАЗ" устроил распродажу автомобилей Lada

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Теги: АвтоВАЗ, Lada, автомобили



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