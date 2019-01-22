22 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

В Шереметьево авиалайнер "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетной полосы

В московском аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании "Аэрофлот" на полтора метра выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Это произошло при съезде на рулежную дорожку. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа лайнера не пострадал.

Воздушное судно отбуксировали к месту стоянки, а ВВП пришлось закрыть.

Рейс SU1936 следовал в Астану. На борту самолета находились 78 пассажиров и семь членов экипажа, сообщает РИА "Новости".

В настоящее время работа взлетно-посадочной полосы восстановлена.

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В Шереметьево авиалайнер "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетной полосы

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Теги: Аэрофлот, аэропорт, взлетная полоса



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