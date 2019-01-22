В Чувашии пьяный полицейский сбил двух женщин, скрывшись с места ДТП

В Чувашии расследуется уголовное дело в отношении полицейского, который сбил на автомобиле двух женщин.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском СУ СКР, ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов произошло 19 января в городе Ядрине. Правоохранитель, управляя автомобилем Kia, сбил двух женщин, которые шли по обочине. 79-летняя пенсионерка погибла на месте, женщина 67 лет была госпитализирована. Водитель с места аварии скрылся.

Злоумышленником оказался 41-летний старший следователь отдела МВД России по Ядринскому району. За рулем он находился в нетрезвом состоянии.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.