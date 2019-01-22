Россия может ответить ответ на санкции ЕС по делу Скрипаля

Москве необходимо проработать ответ на санкции Совета Евросоюза, введенные в отношении главы ГРУ по "делу Скрипалей".

Так считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, Великобритания так и не представила доказательств причастности России к инциденту с отравлением, а ограничительные меры базируются на голословных обвинениях британских властей. По мнению Джабарова, санкции в отношении ГРУ нацелены на то, чтобы в очередной раз голословно обвинить российские власти в причастности к инциденту в Солсбери.

"Я считаю, что такие вещи нельзя оставлять без внимания, полагаю, что следует продумать ответные меры", — подчеркнул сенатор, предложив британскому правительству показать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, чтобы они сами рассказали о том, что с ними произошло, сообщает "Рамблер".

Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которых в Евросоюзе считают причастными к "делу Скрипалей".

В список включены глава ГРУ, его заместитель, а также два "сотрудника" ведомства. В ЕС назвали их "ответственными за транспортировку и применение в Солсбери нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года".

Также ограничения коснутся научно-исследовательского центра в Сирии и должностных лиц, связанных с его работой, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что послы 28 европейских стран согласовали введение санкций против четырех предполагаемых офицеров ГРУ, среди которых фигуранты "дела Скрипаля" Александр Петров и Руслан Боширов.

Речь идет об ограничительных мерах в рамках недавно принятого в ЕС санкционного механизма за применение химоружия. Он был одобрен осенью 2018 года.