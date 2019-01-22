В Якутии две 5-летние девочки ушли из детсада в сорокаградусный мороз

В Якутии проводится проверка по факту инцидента в детском саду "Туллукчаан".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в селе Намцы 17 января две 5-летние воспитанницы старше-подготовительной группы дошкольного учреждения остались без присмотра сотрудников детсада. Они оделись и вышли на улицу.

Одна из девочек самостоятельно пришла домой, вторую на улице увидел водитель проезжавшей автомашины и привез ее к родителям. Пропажу детей обнаружили после того, как за одной из девочек пришла ее мать.

Из-за 40-градусного мороза одна из воспитанниц учреждения получила обморожение пальцев рук и позже была госпитализирована. У второй девочки медики зафиксировали общее переохлаждение.