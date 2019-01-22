22 Января 2019
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Происшествия Крым

11 погибших: в районе Керченского пролива горят два судна

Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива.

Предположительно, на одном из них произошел взрыв. В результате происшествия погибли 11 человек, по другим данным -14. В настоящее время ведутся поиски еще семи членов экипажа.

В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна "Кандий" находились 17 человек - граждане Турции и Индии. На борту "Маэстро" числились 14 человек, среди которых также граждане Турции и Индии. Россиян среди членов команд нет.

Как предполагается, огонь вспыхнул из-за нарушения техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.

В больницах Анапы, Новороссийска и Геленджика выразили готовность принять пострадавших.

К спасению членов команд привлечено около 10 кораблей.

(2019)|Фото: СКР

Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, не смотря на происшествие, продолжается - пожар не представляет угрозы для других кораблей, сообщает ТАСС.

По факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря заведено уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в СКР, возгорание произошло 21 января около 18 часов в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив.

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11 погибших: в районе Керченского пролива горят два судна

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Теги: Керченский пролив, Черное море, корабли, пожар



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