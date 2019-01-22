Руководство серовского клуба, воспитавшего именитых спортсменов, обратилось к Путину из-за действий мэрии

В Серове назревает продолжение скандала, среди участников которого – местный спортивный клуб и мэрия. На "кону" – помещение клуба, которое администрация муниципалитета в очередной раз выставила на торги. О конфликте уже знают силовики и руководство Свердловской области, а теперь его рассмотрят на уровне главы государства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Спортивно-оздоровительный клуб "Здоровье" из Серова Владимир Малюгин написал открытое письмо-обращение (копия есть в редакции) в адрес президента РФ Владимира Путина с жалобой на главу Серовского городского округа (СГО) Василия Сизикова и его заместителя – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Александра Гребенева, которые, по его мнению, "при бездействии и попустительстве" областных властей пытаются закрыть спортклуб.

После перечислений значимости клуба "Здоровье" для серовчан (там занимаются тренеры и спортсмены – призёры России, Европы, мира, Паралимпийских игр, а также "люди всех возрастов от подростков до пенсионеров"), составитель обращения, ссылаясь на поддержку коллектива, пишет о неоднократных попытках администрации СГО продать клуб с торгов "без сохранения целевого назначения", что приведёт его "фактически к гибели".

Отметим, что из стен "Здоровья" вышли такие спортсмены, как серебряный призёр XXVII Чемпионата России по армрестлингу Оксана Насибуллина, Заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу – серебряный призер Паралимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне Олеся Лафина, чемпионы мирового уровня Вячеслав Мохов (бодибилдинг), Илья Пастухов (пауэрлифтинг) и многие другие.

В своём письме главе государства Малюгин напоминает, что уже обращался "во все органы и инстанции Свердловской области, вплоть до губернатора" с требованием не допустить приватизации подвального помещения клуба площадью 700 кв. м, находящегося в жилом доме по адресу г. Серов, ул. Луначарского, 123, и являющегося общедомовым имуществом. Но эти попытки оказались безрезультатными – объект в очередной раз выставлен на торги, которые завершатся в феврале этого года.

Малюгин указывает на то, что жильцы дома ничего не имеют против клуба, который расположен фактически на их территории с 1976 года, а помещение передано мэрией АНО "Спортивно-оздоровительный клуб "Здоровье" по бессрочному договору безвозмездного пользования как социально-спортивный объект. И настаивает на незаконности его продажи.

Письмо-обращение заканчивается словами: "Просим Вас, Владимир Владимирович, принять меры к недопущению закрытия и продажи помещения нашего "Спортивно-оздоровительного клуба "Здоровье" и наказать чиновников за такую политику против спорта и здорового образа жизни".

Примечательно, что "единственным человеком, который помогает в указанном вопросе", директор спортклуба называет экс-депутата Сергея Семеновых, который не скрывает своих планов по участию в довыборах депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174.

Председатель КУМИ Александр Гребенев рассказал Накануне.RU, что у мэрии есть свидетельство о государственной регистрации права собственности на этот подвал. И муниципальные власти – как собственник помещения – приняли решение выставить его на торги, предложив участвовать в них и АНО "Спортивно-оздоровительный клуб "Здоровье" во главе с Малюгиным – на общих основаниях.

При этом никакой тайны о проведении аукциона городские чиновники не делают, вся документация опубликована на официальном сайте СГО:

Гребнев подтвердил, что клуб "Здоровье" получил помещение метров по ул. Луначарского, 123 в безвозмездное пользование в 2013 году как некоммерческая организация, поэтому заниматься бизнесом на указанных площадях запрещено. Однако, по словам руководителя КУМИ, есть основания считать, АНО всё же ведёт там коммерческую деятельность, но зафиксировать нарушения пока не удалось.

"Мы пришли – увидели товар, стоит кассовый аппарат, но это не фиксация того, что там проводится коммерческая деятельность", – признал Гребнев, отметив, что не готов ответить на вопрос, как городская власть дальше будет реагировать на предполагаемый бизнес, который, якобы, развернул клуб "Здоровье".

При этом, как заверил вице-мэр Серова, летом прошлого года от самого Малюгина в горадминистрацию поступила просьба включить арендуемый им подвал в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018-2019 годы, что и было сделано. То есть директор спортклуба "Здоровье" на общих основаниях может заявиться на конкурс и выкупить подвал.

По информации чиновника администрации СГО, Малюгин в этом году не заключил договор с ресурсоснабжающей организацией, которая вышла с иском на мэрию, а в результате суд обязал горадминистрацию оплатить долг АНО за отопление за текущий сезон в размере около 300 тыс. руб. Хотя по договору расходы за коммунальные услуги и содержание общедомового имущества несёт клуб.

Однако Владимир Малюгин опровергает информацию Гребнева по всем пунктам.

Он сообщил Накануне.RU, что, во-первых, обжалует законность приватизации мэрией подвального помещения по ул. Луначарского, 123, проведённую в 2009 году, считая, что процедура была проведена с нарушениями ст. 36 Жилищного кодекса РФ, согласно которой собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе подвалы. И только жильцы могут распоряжаться этим имуществом, принимая решения на общем собрании, а не муниципалитет.

Во-вторых, "профильную" предпринимательскую деятельность клуб ведёт в рамках устава организации, торгуя спортивным питанием и спортивными аксессуарами, чтобы хоть как-то "удержаться на плаву": денег из городского бюджета "Здоровье" не получает с 2009 года.

В-третьих, Малюгин не собирается участвовать в объявленных муниципалитетом торгах, поскольку считает их незаконными.

В-четвёртых, никакого долга перед поставщиками ресурсов у спортклуба нет, заявляет он, а 300 тыс. руб., о которых говорил председатель КУМИ, скорее всего, относятся к требованиям ресурсоснбжающей организации города Серова "Вертикаль", вероятно, предъявившей "двойные счета" – и мэрии, и АНО. Директор "Здоровья" подчеркнул, что все счета по "коммуналке" и содержанию общедомового имущества оплачены – платёжки можно проверить в бухгалтерии клуба.

"Мы уже получили бумагу от областной прокуратуры, – подчеркнул Накануне.RU Малюгин. – Согласно этому документу, городской прокуратуре поручено провести тщательную проверку по фактам, изложенным нами, в том числе, в письме Президенту России".

Учитывая, что в сентябре 2019 года в Серовском избирательном округе пройдут довыборы депутата Государственной думы, эта история может стать настоящей "головной болью" для заместителя губернатора региона Сергея Бидонько, который ранее оставил "серовский" мандат ради нового поста, а теперь в силу должности курирует эти самые довыборы как вице-губернатор по внутренней политике.

Накануне.RU будет следить за развитием событий.