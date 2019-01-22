"России нельзя идти на совместное освоение Курил, пока Япония не откажется от претензий"

В Россию прибывает премьер-министр Японии Синдзо Абэ, намеревающийся "продвинуть решение" вопроса о принадлежности Курильских островов. Визит высокого гостя готовил министр иностранных дел Страны восходящего Солнца Таро Коно, отказавшийся ранее от совместной с российской стороной пресс-конференции. 22 января Абэ встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

ТАСС передаёт, что японский премьер по-прежнему намерен добиться передачи острова Шикотан и необитаемого архипелага Хабомаи. Возвращение Итурупа и Кунашира японская сторона считает нереалистичной задачей "на данном этапе". Отказ от претензий на все четыре острова может спровоцировать недовольство в самой Японии, и Абэ намерен следить за общественным мнением внутри страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все заявления, делающиеся сейчас, не касаются конкретики, а представляют собой лишь пожелания и рассуждения вслух.

"Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров", - заявил Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прямо осудил заявления Синдзо Абэ, сочтя, что они не способствуют переговорному процессу. Ранее МИД РФ озвучил позицию, согласно которой, Японии для заключения мирного договора потребуется признание российского суверенитета над всеми без исключения Курильскими островами.

Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров считает ненормальной ситуацию, при которой между РФ и Японией уже несколько лет нет мирного договора. При этом Россия готова к сотрудничеству с Японией по самому широкому кругу вопросов, однако сотрудничеству мешает то, что Токио непременно ставит во главу угла территориальный вопрос. Об этом он заявил на пресс-конференции в "НСН".

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской академии наук Виктор Кузьминков напомнил и о том, что не существует взаимосвязей вроде "заключим мирный договор – получите поток инвестиций". Японский бизнес, на самом деле, руководствуется лишь своими интересами. Если он заинтересован в развитии отношении с Россией, то японские компании пойдут сюда, несмотря на территориальные проблемы. С Китаем есть спор из-за островов Сэнкаку, но бизнес работает там с 1970-х гг. "Если Япония настаивает на установлении границ, то должен быть заключён сначала договор о делимитации, а потом для демаркации границ, либо о мире и дружбе, если нужен новый документ для развития политических отношений" - рассказал он.

Дипломат Николай Платошкин обратил внимание на заключённый ещё в 1951 г. Сан-Францисский мирный договор. Советский Союз участвовал в его проработке, однако Москва не подписала документ из-за солидарности с КНР, которую тогда не признавали и не считали стороной переговоров в Соединённых Штатах. Поэтому, если России необходим мирный договор с Японией, достаточно просто ратифицировать договор 1951 г. Что касается совместной Декларации от 1956 г., которую на основе которой российское руководство сейчас пытается вести переговоры с Японией, то она была отменена Верховным Советом СССР ещё в 1960 г.

Эксперт также подчеркнул, что не стоит стремиться и к совместной экономической деятельности на островах до тех пор, пока Токио не откажется от территориальных претензий. В качестве примера Николай Платошкин привёл Калининградскую область, на которую сейчас не предъявляет претензий Германия, однако в России успешно работает немецкий бизнес.

Напомним, 20 января в Москве состоялся согласованный с властями митинг против передачи территорий Японии, собравший от одной до двух тысяч человек. Собравшиеся скандировали "Курилы - русская земля" и демонстрировали плакаты "Хватит распродавать Россию", "Руки прочь от Курил " и "Наши Курилы не отдадим!". В митинге приняли участие самые разные политические силы от "Партии Дела" до "Коммунистов России", а среди выступающих можно было увидеть и журналиста Константина Сёмина, лидера движения "Новороссия" Игоря Стрелкова и протоиерея РПЦ Всеволода Чаплина. В то же время представителей парламентских партий на мероприятии не оказалось.