Биатлонист Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму

Олимпийский чемпион-биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться в Госдуму РФ. Об этом сообщается в блоге "Под прицелом".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, завершивший свою карьеру спортсмен обсудил этот вопрос с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"В начале года я решил, что буду участвовать в майских праймериз, — передаёт слова Шипулина "Под прицелом". — Предложение попробовать себя на выборах поступило через пару дней после пресс-конференции, на которой я объявил о завершении карьеры. Всё произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о карьере".

Он отметил, что, как бывший спортсмен, хотел бы работать в профильном комитете Госдумы.

В случае, если не удастся избраться, Шипулин не намерен оставлять инициатив по развитию спорта.



Шипулин и Куйвашев