Биатлонист Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму

21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область В России

Биатлонист Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму

Олимпийский чемпион-биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться в Госдуму РФ. Об этом сообщается в блоге "Под прицелом".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, завершивший свою карьеру спортсмен обсудил этот вопрос с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"В начале года я решил, что буду участвовать в майских праймериз, — передаёт слова Шипулина "Под прицелом". — Предложение попробовать себя на выборах поступило через пару дней после пресс-конференции, на которой я объявил о завершении карьеры. Всё произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о карьере".

Он отметил, что, как бывший спортсмен, хотел бы работать в профильном комитете Госдумы.

В случае, если не удастся избраться, Шипулин не намерен оставлять инициатив по развитию спорта.

Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Тур де Шарташ(2018)|Фото: Накануне.RU
Шипулин и Куйвашев

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Биатлонист Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Антон Шипулин, Госдума РФ, биатлон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 542

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети