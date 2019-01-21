"Только сохраните транзит газа": Киев готов в 6 раз снизить иск к "Газпрому"

"Нафтогаз Украины" согласен уменьшить сумму иска к "Газпрому" до $2 млрд вместо объявленных ранее $12 млрд, если только "Газпром" сохранит транзит газа через Украину после 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Брюсселе после соответствующих переговоров, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, если Украина сохранит транзит, то "Нафтогаз" будет начислять так называемую нормальную амортизацию, исходя из 15-летнего остаточного срока использования украинской ГТС. В противном случае он будет начислять "ускоренную амортизацию".

Напомним, на днях "Нафтогаз" заявил, что откажется от поданного в прошлом году иска против "Газпрома" на $11,6 млрд только в том случае, если "Газпром" заключит новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину, причем с гарантиями оплаты. Фактически речь идет о том, чтобы заставить Россию заплатить за неиспользование украинской ГТС после 2019 года. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не останется совсем без транзита газа, если он будет экономически обоснованным.