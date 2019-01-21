Спецпосланник ООН отметил роль России в сирийском мирном процессе

Специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о роли Москвы в налаживании мира в арабской республике. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Данное заявление прозвучало в ходе переговоров с главой российского ведомства Сергеем Шойгу в Москве.

"Очевидно, что Москва и Россия играют ключевую роль в продвижении процесса вперёд", — отметил Педерсен.

Затем дипломат выразил надежду на установление с Минобороны РФ "плодотворных рабочих отношений на благо сирийского народа".