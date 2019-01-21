"Зритель преодолел недоверие российскому кино". В Минкультуры отчитались об обновленных рекордах киноотрасли за 2018 год

Минкультуры отчиталось о достижениях российского кинематографа в 2018 году. Так, в прошлом году удалось обновить рекордные показатели по кассовым сборам, посещению кинотеатров и ряду других параметров. Самым главным итогом в ведомстве считают тот факт, что отечественная киноотрасль "научилась создавать качественные фильмы во всех жанрах", и российский зритель преодолел состояние недоверия к продукции российских кинокомпаний. Подробности - в материале Накануне.RU.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, подводя итоги в части кинопроката за истекший год, заявил, что все основные показатели (кассовые сборы, доля российского кино по кассовым сборам, количество зрителей и т. п.) обновили предыдущие рекорды.

"Кассовые сборы составили 13,8 млрд рублей, что более чем в 2,3 раза превышает показатели 2012 года", - сказал он. Доля российского кино в кассовых сборах составила 27,5%. "Также абсолютный рекорд, четвёртый год подряд мы неуклонно повышаем нашу долю", - подчеркнул глава Минкульта. В 2018 году количество зрителей составило в два раза больше, чем пять лет назад - 57,9 млн человек (против 28,7 млн человек в 2012 году), доля по количеству зрителей при этом в прошлом году составила 28,9%.

"Мы с Голливудом не воюем. Но с учетом того, что наш рынок вообще не защищен входными барьерами, нам в условиях свободного рынка удалось в очередной раз по всем показателям обновить наши рекорды", - заявил Мединский.

Рекорды, впрочем, демонстрирует отрасль уже и в первые три недели текущего года. Так, с 1 по 21 января кинотеатры посетили 21 млн человек, т.е. около 1 млн человек в день. Лидерами проката в новогодние каникулы и после стали фильмы "Т-34", "Полицейский с Рублевки", "Елки последние", а также мультфильмы "Три богатыря" и "Снежная королева".

"Больше 2 млрд рублей собрал "Т-34". Я сразу даю прогноз, что это станет вторым по сборам фильмом из всех фильмов, включая голливудские, с 1991 года. Я думаю, что Т-34 обойдет "Пиратов Карибского моря" и займет второе место вслед за "Движением вверх". Будем надеяться", - выразил мнение министр.

Среди достижений отрасли Мединский назвал и сюжетное разнообразие отечественных кинокартин, представленных в кинотеатрах. "Наша киноотрасль умеет делать высококачественное и кассовое кино во всех жанрах", - резюмировал он.

Такие цифры свидетельствуют о преодолении состояния недоверия российскому кино. Такое мнение выразил генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ", продюсер Леонид Верещагин. По его словам, еще лет 6-7 назад зрители, выходившие из кинозала после просмотра очередного "Ледникового периода", отмечали, что не пойдут на фильмы производства РФ. "Сегодня цифры говорят о том, что зритель преодолел то раздражение, которое накапливалось по каким-то причинам. Теперь мы перешли к тому, что российское кино завоевало доверие у зрителей. Наши усилия направлены на то, чтобы этот тренд превратился в любовь", - заявил он.

Росту индустрии, на его взгляд, поспособствовали сформированные команды, создающие кинопродукцию, новые технологии и возможности, которыми в России "научились пользоваться", поддержка государства. "И самое главное - мы все пытаемся рассказывать истории, которые могут быть интересы нашему зрителю", - считает Верещагин.

Также он упомянул и о вкладе процесса кинофикации в динамичное развитие отрасли. "Я помню, как на наших глазах наши кинотеатры превращались в салоны для мебели или в автосалоны… Сегодня кинотеатральная сеть приносит в наши суммы сборов 3,5%, а по посещаемости - 5%", - сказал продюсер. Мединский же пообещал, что "мы преодолеем развал 1990-х, и в стране не останется ни одного малого города, где бы не было современного кинотеатра".

Участники кинорынка отметили, что показатели могли бы быть еще более впечатляющими, если бы не событийные факторы, повлиявшие на кинопрокат в прошлом году. Так, интерес зрителей чуть снизился в период после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и во время Чемпионата мира по футболу, подчеркнул Верещагин.

При этом, несмотря на все успехи, ряд корректировок в текущем году при реализации программ поддержки российских фильмов все же внесут. Так, по словам исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, прокат некоторых из поддержанных Фондом фильмов "не оправдал ожиданий".

"Мы будем анализировать сложившуюся ситуацию индивидуально по каждому проекту с тем, чтобы не только не допускать будущих провалов, но и в целом увеличить эффективность при поддержке фильмов - как в производстве, так и в его продвижении", - прокомментировал он. В Фонде нацелены на более тщательную процедуру отбора проектов. В частности будут учитывать "цену успехов" предыдущих фильмов компаний и производителей, упомянул чиновник.

В 2019 году среди наиболее ожидаемых кинопремьер называется "Союз спасения", повествующий о восстании декабристов, который выйдет в прокат в канун 2020 года, а также популяризирующий жанр фантастики "Притяжение 2".