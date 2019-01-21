21 Января 2019
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Иерусалимский патриарх отказался от встречи с Порошенко

Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III отказался от встречи с украинским президентом Петром Порошенко, прибывшего с визитом в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к украинской делегации.
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Встреча планировалась на сегодня, предполагалось посещение Храма Гроба Господня, но патриарх сослался на недомогание. Отмечается, что на встрече планировалось обсудить признание раскольнической "единой церкви" Украины Иерусалимским патриархатом.

Недавно англоязычная версия портала "Православие.Ru" со ссылкой на источник в Иерусалиме сообщала, что на Иерусалимский патриархат оказывается серьезное давление США и Израиля, чтобы он принял раскольников и сослужил вместе с ними. Издание отмечает, что в состав украинской делегации входит ушедший в раскол и запрещенный в служении Синодом УПЦ бывший митрополит Александр Драбинко, как человек, более приемлемый в силу канонического епископского посвящения.

Ранее патриарх Феофил III заявил, что поддерживает каноническую УПЦ и ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. А также назвал действия Фанара служением глобализации, направленной на разрушение Церкви.

Украинское издание "Вести", ссылаясь на источник в окружении иерархов патриархата, пишет, что патриарх был согласен на встречу с Порошенко, но при условии, что на ней не будет раскольников. Отказ от встречи указывает на то, что Порошенко решил нарушить договоренность. А ссылка на недомогание стала вежливой формой отказа.

Иерусалим, Израиль(2017)|Фото: www.tourprom.ru

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Иерусалимский патриарх отказался от встречи с Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Иерусалим, Израиль, церковь, православие



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