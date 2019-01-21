В РАН отложили голосование о присвоении званий Матвиенко и патриарху Кириллу

Президиум Российской академии наук (РАН) отложил голосование по вопросу присуждения звания почётного профессора РАН патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о присвоении званий предстоятелю РПЦ и спикеру Совфеда стало известно на прошлой неделе.

Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на представителя РАН, данная процедура "откладывается, но ни в коем случае не отменяется".

Собеседник агентства добавил, что в ходе заседания 22 января будет проведено обсуждение необходимости актуализации принятого более 20 лет назад положения о звании почётного профессора.