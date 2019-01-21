21 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Шоумен Зеленский официально выдвинут кандидатом в президенты Украины

Украинская партия "Слуга народа" выдвинула актёра-шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты страны.

Как сообщало Накануне.RU, артист заявил о своём намерении баллотироваться в начале выборной кампании, которая стартовала 31 декабря. В настоящее время, по данным соцопросов, лидирует глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Регистрация кандидатов в президенты продлится до 8 февраля.

"Кандидатом на должность президента Украины от партии "Слуга народа" был выдвинут Владимир Зеленский, художественный руководитель студии "Квартал 95", — сообщили "РИА Новости" в партийной пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что кандидатура артиста была поддержана делегатами единогласно.

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Шоумен Зеленский официально выдвинут кандидатом в президенты Украины

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Теги: Владимир Зеленский, Украина, Слуга народа, выборы



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