Пушков: Чубайс сам внёс вклад в обеднение россиян

Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс сам внёс свой вклад в бедность Россиян, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, один из идеологов либеральных реформ начала 1990-х годов заявил, что жители страны должны с благодарностью относиться к олигархам, которые, по его мнению, отстроили её. Также он обвинил общество в общество "инфантильности".

Комментируя данные слова, Пушков выразил несогласие с успешностью проведённых в начале девяностых реформ, напомнив, что их итогом стал дефолт 1998 года.

"[Евгений] Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами. Так пусть будет верен себе и признает, что внёс свой вклад в бедность народа", — написал сенатор в Twitter.