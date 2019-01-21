21 Января 2019
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Политика В России

Пушков: Чубайс сам внёс вклад в обеднение россиян

Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс сам внёс свой вклад в бедность Россиян, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, один из идеологов либеральных реформ начала 1990-х годов заявил, что жители страны должны с благодарностью относиться к олигархам, которые, по его мнению, отстроили её. Также он обвинил общество в общество "инфантильности".

Анатолий Чубайс, глава Роснано, иннопром, Стратегический совет "рост высокотехнологичного промышленного экспорта: возможности и проблемы"(2018)|Фото: Накануне.RU

Комментируя данные слова, Пушков выразил несогласие с успешностью проведённых в начале девяностых реформ, напомнив, что их итогом стал дефолт 1998 года.

"[Евгений] Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами. Так пусть будет верен себе и признает, что внёс свой вклад в бедность народа", — написал сенатор в Twitter.

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Пушков: Чубайс сам внёс вклад в обеднение россиян

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Теги: Алексей Пушков, Анатолий Чубайс, Россия, РФ, бедность



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