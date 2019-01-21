Члены совета директоров ЧТПЗ вывели из офшоров 56% акций компании

21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Челябинская область

Члены совета директоров ЧТПЗ вывели из офшоров 56% акций компании

Члены совета директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" Андрей Комаров и Александр Федоров стали прямыми владельцами акций завода. Ранее они принадлежали офшорным компаниям.

Как сообщает ПРАЙМ, в рамках реструктуризации Комаров стал владельцем 49,4% акций, принадлежавших Arbordeen International Limited, Федоров — 6,9% акций, принадлежавших Poweredge Holdings Ltd.

Это было сделано в рамках заявленного на государственном уровне курса на деофшоризацию российской экономики и повышает прозрачность компании.

Учитывая косвенное владение акциями ПАО "ЧТПЗ" через АО "Первоуральский новотрубный завод", Андрей Комаров и Александр Федоров совместно контролируют свыше 80% ПАО "ЧТПЗ", прокомментировал РИА Новости представитель компании.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Члены совета директоров ЧТПЗ вывели из офшоров 56% акций компании

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Комаров, ЧТПЗ, уголовное дело, суд, акции, офшоры, Александр Федоров,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 528

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети