Члены совета директоров ЧТПЗ вывели из офшоров 56% акций компании

Члены совета директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" Андрей Комаров и Александр Федоров стали прямыми владельцами акций завода. Ранее они принадлежали офшорным компаниям.

Как сообщает ПРАЙМ, в рамках реструктуризации Комаров стал владельцем 49,4% акций, принадлежавших Arbordeen International Limited, Федоров — 6,9% акций, принадлежавших Poweredge Holdings Ltd.

Это было сделано в рамках заявленного на государственном уровне курса на деофшоризацию российской экономики и повышает прозрачность компании.

Учитывая косвенное владение акциями ПАО "ЧТПЗ" через АО "Первоуральский новотрубный завод", Андрей Комаров и Александр Федоров совместно контролируют свыше 80% ПАО "ЧТПЗ", прокомментировал РИА Новости представитель компании.