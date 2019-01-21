21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

России предложили заменить доллар золотом

На парламентских слушаниях в Госдуме председатель правления "Московской биржи" Александр Афанасьев предложил заменить доллар золотом. Заявление он сделал в ходе парламентских слушаний на тему основных направлений развития финансового рынка России в 2019-2020 гг. Однако надежными инвестиции в золото могут быть лишь в том случае, если речь идет физическом драгметалле.

Афанасьев отметил, что сейчас есть целый ряд "сверхконсервативных" инвесторов, которые приобрели доллары и хранят их под подушкой, полагая, что это надежно.

"Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота, которое у нас производится... золота инвестиционного", - сказал Афанасьев.

Доллар остается мировой резервной валютой, его доминирование в расчетах тоже сохраняется, хотя его отставание от евро драматически сокращается, поэтому с сугубо экономической точки зрения доллар - первичная валюта, которая является самой надежной, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Но когда речь идет о надежности доллара, нужно говорить не только об экономике, но и о политике.

"Когда в Америке закончится шатдаун, власти начнут обсуждать запрет на работу с долларами для российских государственных банков. Благодаря усилиям Набиуллиной и ее компании, 10 из 11 крупнейших банков России - государственные, и доллары на их счетах могут оказаться в зоне риска. Можно представить себе ситуацию, когда в зоне риска окажутся и наличные доллары. Поэтому для сверхконсервативных инвестором привлекательным может оказаться золото. Это инвестиции надолго, с расчетом на то, что мир начнет рушиться", - поделился своим мнением с Накануне.RU Делягин.

Экономист считает идею хорошей, но только если речь идет о физическом золоте, а не о металлических счетах, которые находятся в банке. "Золото может быть сверхконсервативным вложением в монетарном виде: если это монеты, которые лежат у меня под подушкой, бруски или даже обручальные кольца. Но если золото - учетная запись на банковском счете, на нее распространяются все риски, связанные с банковской системой. Если банки будут банкротится, если биржа будет рушиться, то я потеряю свое золото", - отмечает эксперт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

России предложили заменить доллар золотом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Афанасьев, Мосбиржа, золото, доллары, Михаил Делягин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 529

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети