России предложили заменить доллар золотом

На парламентских слушаниях в Госдуме председатель правления "Московской биржи" Александр Афанасьев предложил заменить доллар золотом. Заявление он сделал в ходе парламентских слушаний на тему основных направлений развития финансового рынка России в 2019-2020 гг. Однако надежными инвестиции в золото могут быть лишь в том случае, если речь идет физическом драгметалле.

Афанасьев отметил, что сейчас есть целый ряд "сверхконсервативных" инвесторов, которые приобрели доллары и хранят их под подушкой, полагая, что это надежно.

"Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота, которое у нас производится... золота инвестиционного", - сказал Афанасьев.

Доллар остается мировой резервной валютой, его доминирование в расчетах тоже сохраняется, хотя его отставание от евро драматически сокращается, поэтому с сугубо экономической точки зрения доллар - первичная валюта, которая является самой надежной, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Но когда речь идет о надежности доллара, нужно говорить не только об экономике, но и о политике.

"Когда в Америке закончится шатдаун, власти начнут обсуждать запрет на работу с долларами для российских государственных банков. Благодаря усилиям Набиуллиной и ее компании, 10 из 11 крупнейших банков России - государственные, и доллары на их счетах могут оказаться в зоне риска. Можно представить себе ситуацию, когда в зоне риска окажутся и наличные доллары. Поэтому для сверхконсервативных инвестором привлекательным может оказаться золото. Это инвестиции надолго, с расчетом на то, что мир начнет рушиться", - поделился своим мнением с Накануне.RU Делягин.

Экономист считает идею хорошей, но только если речь идет о физическом золоте, а не о металлических счетах, которые находятся в банке. "Золото может быть сверхконсервативным вложением в монетарном виде: если это монеты, которые лежат у меня под подушкой, бруски или даже обручальные кольца. Но если золото - учетная запись на банковском счете, на нее распространяются все риски, связанные с банковской системой. Если банки будут банкротится, если биржа будет рушиться, то я потеряю свое золото", - отмечает эксперт.