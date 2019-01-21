"Ни одно сообщение не подтвердилось". Глава Магнитогорска прокомментировал анонимные письма с угрозами о взрывах

Письма с угрозами взрывов, разосланные жителям и организациям Магнитогорска, не нашли подтверждения. Об этом сообщил мэр города Сергей Бердников.

"Поступили такие уведомления, соответствующие службы этой рассылкой занимаются, по последней информации, ни одно сообщение не подтвердилось", — цитирует Бердникова ТАСС.

Глава Магнитогорска рассказал, что корни анонимной рассылки "уходят за границу".

Как ранее сообщало Накануне.RU, письмо пришло на электронную почту горбольнице № 1. В сообщении говорится, что в нескольких общественных местах в городе якобы установлены взрывные устройства. Жители в соцсетях сообщали об эвакуации городской больницы №1 и школы №62. В администрации города горожан призвали не поддаваться на провокации и не паниковать.