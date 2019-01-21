В Югре "утопили" четыре самосвала

В группе "Подслушано Югорск" социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись с четырьмя провалившимися под лед самосвалами, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации интернет-пользователя, опубликовавшего видеозапись, инцидент якобы произошел в 60 километрах от Югорска в сторону Урая.

В окружном управлении МЧС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В полиции Югры также не смогли пояснить подробности инцидента. По данным пресс-службы правоохранительных органов, заявлений в полицию по факту случившегося не поступало.

"Возможно, это произошло в другом месте", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в группе "Подслушано Югорск" в комментариях интернет-пользователь Анна заявила, что ЧП произошло не "вблизи Югорска, а в Потанае".