Профильный комитет Госдумы поддержал проект о наказании за фейковые новости и неуважение к власти

21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

Профильный комитет Госдумы поддержал проект о наказании за фейковые новости и неуважение к власти

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении проект поправок в КоАП и закон "О СМИ", касающихся ответственности за распространение в интернете фейковых новостей и неуважительных по отношению к власти материалов.

Ранее на проект было получено положительное заключение Правительства, другие официальные ведомства - Генеральная прокуратура, Минкомсвязи - выступили против.

Комитет поддержал проект концептуально, сообщает ТАСС. Глава комитета Леонид Левин в ходе заседания сообщил, что рассмотрение инициативы продолжится уже после первого чтения.

Напомним, "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти", выраженное у неприличной форме, будет приравнено к мелкому хулиганству. Оно, согласно ст. 20.1 КоАП, наказывается штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо административным арестом до 15 суток.

Распространение недостоверной информации может грозить СМИ штрафом в размере до 1 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Профильный комитет Госдумы поддержал проект о наказании за фейковые новости и неуважение к власти

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фейковые новости, неуважение к власти,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2019 11:12 Мск Правительство поддержало проект о наказании за неуважение к власти и фейковые новости
Ранее 14.01.2019 19:24 Мск Введение ответственности за фейк-ньюс и оскорбление властей притормозили
Ранее 14.01.2019 14:50 Мск Генпрокуратура и Минюст не поддержали законопроекты о наказании за фейк-новости и оскорбления властей
Ранее 11.01.2019 12:08 Мск РПЦ поддержала штрафы для россиян за оскорбление власти
Ранее 11.01.2019 11:00 Мск "Не сахарные": Минкомсвязи дало отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей в Интернете
Ранее 10.01.2019 15:39 Мск Комитет Госдумы поддержал проект о запрете оскорбления власти в сети

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 528

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети