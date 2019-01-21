Профильный комитет Госдумы поддержал проект о наказании за фейковые новости и неуважение к власти

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении проект поправок в КоАП и закон "О СМИ", касающихся ответственности за распространение в интернете фейковых новостей и неуважительных по отношению к власти материалов.

Ранее на проект было получено положительное заключение Правительства, другие официальные ведомства - Генеральная прокуратура, Минкомсвязи - выступили против.

Комитет поддержал проект концептуально, сообщает ТАСС. Глава комитета Леонид Левин в ходе заседания сообщил, что рассмотрение инициативы продолжится уже после первого чтения.

Напомним, "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти", выраженное у неприличной форме, будет приравнено к мелкому хулиганству. Оно, согласно ст. 20.1 КоАП, наказывается штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо административным арестом до 15 суток.

Распространение недостоверной информации может грозить СМИ штрафом в размере до 1 млн руб.