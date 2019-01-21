Мединский сообщил о "прорыве" в посещении кинотеатров в России

Российские кинотеатры в первые три недели января 2019 года посетили 21 млн человек. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как он подчеркнул, в среднем в день кинотеатры посещали 1 млн человек.

"Хотелось бы, чтобы так было весь год. Это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю", - сказал министр.

При этом более 70% кассы обеспечили за три недели фильмы отечественного производства.