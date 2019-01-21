21 Января 2019
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Решетников наградил пермяков, которые спасли беременную женщину из охваченного пламенем бизнес-центра

Глава Прикамья наградил пермяков, спасших людей из загоревшегося бизнес-центра на Монастырской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, пожар произошел 17 января. Сообщение о задымлении поступило в 14.10. Локализовали его в 14.47, справились - в 14.55. Во время тушения из опасной зоны спасены 15 человек, позже из здания эвакуированы ещё 50 человек. Пострадали 10 человек. В числе спасённых - беременная женщина, которая вскоре благополучно родила. Основной причиной пожара называют нарушения правил пожарной безопасности – по такой статье возбуждено дело. Возгорание в коридоре третьего этажа случилось из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, полагают полицейские.

Сегодня глава региона Максим Решетников наградил Юрия Попова, Олега Изгагина, Сиражутдина Абдулгаджиева. Эти люди с помощью ручной строительной лестницы спасали беременную женщину. Также награды получили Дмитрий Лиферов и Алексей Ваганов, которые выводили людей из охваченного пламенем здания, позже они помогли спустить спасенную женщину с козырька на тротуар. Сейчас в больницах остаются четверо взрослых и родившаяся девочка. Один пострадавший – в реанимации, состояние троих взрослых и новорожденной – удовлетворительное.

Награждение спасителей из бизнес-центра на Монастырской в Перми(2019)|Фото: permkrai.ru

Решетников поблагодарил земляков за неравнодушие, храбрость и умение принимать решения в экстремальной ситуации.

"Знаю, что двое из вас в прошлом были пожарными – думаю, это во многом сыграло свою роль", – отметил губернатор.

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Решетников наградил пермяков, которые спасли беременную женщину из охваченного пламенем бизнес-центра

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Теги: бизнес-центр, пожар, уголовное дело



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