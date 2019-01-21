21 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Общины УПЦ переводят в киевский "патриархат", - юротдел УПЦ

Под лозунгами о переходе в "единую поместную церковь" украинские власти вместе с раскольниками захватывают храмы канонической УПЦ и юридически переводят их и общины в киевский "патриархат". Об этом написал в Facebook глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
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Он отметил, что якобы созданная "ПЦУ" юридически не зарегистрирована.

"Поэтому я решил выяснить, что же происходит. И что я увидел? Председатели районных и сельских советов проводят собрания населения, где под лозунгами перехода к "православной церкви Украины константинопольского патриархата"... происходит "переход" к "украинской православной церкви киевского патриархата", - написал священник.

Он привел в пример общину села Ворсовка Житомирской области, которая на сайте Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований теперь числится за киевским "патриархатом".

"По сути, Филарету не хватало томоса как бренда для наполнения своей структуры новыми приходами. Как оказалось, изменились только декорации!" – подытожил глава юротдела УПЦ.

Как сообщало Накануне.RU, многолетний лидер украинского раскола Михаил Денисенко-Филарет на днях издал распоряжение о том, чтобы во всех раскольничьих храмах поминать его первым на службах как "патриарха Киевского и всея Руси-Украины". Причем распоряжение было издано на бланке киевского "патриархата", который будто бы самораспустился, объединившись 15 декабря с "автокефалами". Однако никакого роспуска не произошло, юридически ничего не изменилось, и раскольники лишь получили повод захватывать храмы УПЦ с "благословения" Фанара и при поддержке власти, которая приняла для этого специальный закон. Ежедневно из разных регионов Украины, преимущественно сел западных областей, приходят сведения о новых захватах храмов при полном бездействии полиции.

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Общины УПЦ переводят в киевский "патриархат", - юротдел УПЦ

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, раскол



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