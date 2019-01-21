В Свердловской области на уроке физкультуры первоклассница получила сотрясение мозга

В Каменске-Уральском на уроке физкультуры пострадала первоклассница. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл 18 января.

По данным следствия, ученица первого класса получила травму в результате удара волейбольным мячом по голове одноклассником. После девочку осмотрел школьный врач, который сообщил, что ребёнка надо забрать.

"В течение дня дочь продолжала жаловаться на головную боль, в связи с чем была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала девочку в городскую больницу. В настоящее время ребёнок находится на стационарном лечении, ей поставлен предварительный диагноз - сотрясение головного мозга, угрозы жизни и здоровью нет", - добавили в ведомстве.

Прокуратура уже начала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.