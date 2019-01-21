21 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Спустя два года. В Югре школьнику заплатили 330 тысяч за полученную на учёбе инвалидность

Ученик начальной школы №2 Излучинска получил компенсацию за то, что он стал инвалидом, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, трагедия произошла ещё в 2017 г. Во время перемены школьник сломал левое бедро. Причиной несчастного случая стало нарушение учителем правил охраны труда и техники безопасности. Мальчик из-за травмы долго учился на дому и ходил на костылях. Из-за случившегося он стал инвалидом.

Прокурор Нижневартовского района обратился в суд. В иске он потребовал от школы компенсировать материальный и моральный вред. Согласно решению суда, оставленному без изменения апелляционной инстанцией, иск удовлетворён частично: вместо заявленных 690 тыс. мальчик получил 330 тыс. руб.

Решение суда исполнено, деньги школьнику заплатили.

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Спустя два года. В Югре школьнику заплатили 330 тысяч за полученную на учёбе инвалидность

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Теги: Излучинск, школа №2, компенсация морального вреда, инвалидность



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Ранее 20.07.2017 08:56 Мск Югорский школьник по вине учителя стал инвалидом, за что получит компенсацию

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