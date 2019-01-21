ЕС ввел санкции против главы ГРУ и его заместителя из-за "дела Скрипалей"

21 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

ЕС ввел санкции против главы ГРУ и его заместителя из-за "дела Скрипалей"

Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которых в Евросоюзе считают причастными к "делу Скрипалей".

В список включены глава ГРУ, его заместитель, а также два "сотрудника" ведомства. В ЕС назвали их "ответственными за транспортировку и применение в Солсбери нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года".

Также ограничения коснутся научно-исследовательского центра в Сирии и должностных лиц, связанных с его работой, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что послы 28 европейских стран согласовали введение санкций против четырех предполагаемых офицеров ГРУ, среди которых фигуранты "дела Скрипаля" Александр Петров и Руслан Боширов.

Речь идет об ограничительных мерах в рамках недавно принятого в ЕС санкционного механизма за применение химоружия. Он был одобрен осенью 2018 года.

Напомним, МИД Великобритании не поверил интервью, которое дали подозреваемые по делу отравления Скрипалей российскому телеканалу Russia Today. МИД продолжает настаивать на том, что мужчины, которые заявили о своей невиновности, все еще подозреваются в совершении преступления и являются агентами ГРУ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЕС ввел санкции против главы ГРУ и его заместителя из-за "дела Скрипалей"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евросоюз, санкции, гру, скрипали



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2019 12:34 Мск Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Ранее 17.01.2019 01:10 Мск ЕС введет санкции против Петрова и Баширова
Ранее 23.11.2018 03:00 Мск Лондон опубликовал новое видео с Петровым и Бошировым

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 528

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети