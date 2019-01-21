ЕС ввел санкции против главы ГРУ и его заместителя из-за "дела Скрипалей"

Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которых в Евросоюзе считают причастными к "делу Скрипалей".

В список включены глава ГРУ, его заместитель, а также два "сотрудника" ведомства. В ЕС назвали их "ответственными за транспортировку и применение в Солсбери нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года".

Также ограничения коснутся научно-исследовательского центра в Сирии и должностных лиц, связанных с его работой, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что послы 28 европейских стран согласовали введение санкций против четырех предполагаемых офицеров ГРУ, среди которых фигуранты "дела Скрипаля" Александр Петров и Руслан Боширов.

Речь идет об ограничительных мерах в рамках недавно принятого в ЕС санкционного механизма за применение химоружия. Он был одобрен осенью 2018 года.

Напомним, МИД Великобритании не поверил интервью, которое дали подозреваемые по делу отравления Скрипалей российскому телеканалу Russia Today. МИД продолжает настаивать на том, что мужчины, которые заявили о своей невиновности, все еще подозреваются в совершении преступления и являются агентами ГРУ.