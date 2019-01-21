21 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

Полиция задержала московского коллектора, угрожавшего директору школы

В Москве задержали коллектора. Своими звонками он угрожал директору школы.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МВД, на телефон учебного заведения и личный номер директора были звонки с требованиями воздействовать на одного из родителей ученика для погашения задолженности по кредиту. Также звучали угрозы жизни и здоровью в адрес ее родственников. Директор обратилась в полицию.

Вскоре сыщики задержали подозреваемого на Большой Набережной улице: им оказался 28-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство". В отношении коллектора избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, ситуацию с московской школой, которой угрожали коллекторы, ранее взяли на контроль в Госдуме.

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Полиция задержала московского коллектора, угрожавшего директору школы

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Теги: Москва, коллектор, угрозы, полиция



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