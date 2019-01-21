21 Января 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО

Ямальским студентам пообещали "сломать пальцы" за отказ есть еду с насекомыми из потрескавшейся посуды

В Салехарде студенты Ямальского многопрофильного колледжа рассказали в соцсетях о том, что в столовой учреждения их невкусно кормят из потрескавшихся тарелок, а в напитках и еде плавают насекомые. В ответ им пригрозили "сломать пальцы", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Жалобы появились в одной из групп в соцсети. Например, Кирилл А. написал, что его "нередко кормили тухлой едой в битой, грязной посуде, давали гнилые фрукты в столовой ЯМК". Он заявил, что готов в суде ответить за свои слова. Алёна Г. отметила, что она и другие студенты "спрашивали, почему суп пахнет собакой, и получили ответ: "А вы что, пробовали собаку?". Чтобы знать, как пахнет собака, надо ее пробовать? Больше нам ничего не ответили".

В ответ на многочисленные гневные комментарии появилось обращение Николая Ш., который, по его словам, ранее работал инженером в колледже и знает, как устроена система кормления студентов. Он, пытаясь объяснить юным ямальцам, что им надо "наслаждаться жизнью, а не соваться туда, куда не следует", пообещал избить тех, кому не понравится его позиция.

Плохая еда в битой посуде Ямальский многопрофильный колледж(2019)|Фото: vk.com, Алия А.

"Вы должны постоянно помнить, что государство старается дать вам бесплатное образование и трехразовое бесплатное питание. В ответ на это оно получает не больше 10% умных и нужных стране специалистов, а остальные "протирают штаны"", - отметил ямалец.

Он советует студентам "контролировать пальцы мозгом" и "занимать положение в соответствии с возрастом".

"Если увижу комментарии, которые будут меня оскорблять, поймаю, сломаю пальцы", - резюмировал Николай.

Плохая еда в битой посуде Ямальский многопрофильный колледж(2019)|Фото: vk.com, Евгений П.

На фоне этих "разборок" прокуратура начала проверять, действительно ли студентов кормят некачественной едой и правда ли, что её подают в разбитых тарелках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Плохая еда в битой посуде Ямальский многопрофильный колледж(2019)|Фото: vk.com, Ефим Х.

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Ямальским студентам пообещали "сломать пальцы" за отказ есть еду с насекомыми из потрескавшейся посуды

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Теги: Ямальский многопрофильный колледж, плохая еда, битая посуда



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